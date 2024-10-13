Сергей Фурса отметил, что если будут колебания валюты, то незначительные и малозаметные.

Национальный банк контролирует курс валют в Украине, не допуская сильных колебаний, в частности, через своевременные интервенции.

Банкир Сергей Фурса в комментарии 24 Каналу рассказал, что курс доллара и евро до конца осени останутся без изменений. По его словам, если будут колебания валюты, то незначительные и малозаметные.

При этом он считает, что не стоит переживать, что курс доллара превысит отметку в 42 гривни в этом году.

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"Я не знаю откуда у населения панические настроения. Курс последние почти полгода не меняется", - подчеркнул Фурса.

Курс валют в Украине - прогнозы экспертов до конца года

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца года приблизится к коридору 42-43 гривни за доллар. По его мнению, международное укрепление позиций американской валюты в сочетании с девальвацией гривны в Украине будет идти в одном тренде для украинцев, то есть доллар будет постепенно дорожать.

В свою очередь президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас считает, что до конца 2024 года доллар может находиться в диапазоне 41,3-41,7 гривни за доллар. По его словам, курс доллара до конца года еще можно в определенной степени спрогнозировать, но в 2025 году может быть много различных факторов, которые могут существенно изменить курс валют.

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