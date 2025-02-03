Курс гривни к евро установлен на уровне 42,86 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 4 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,79 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек.

Относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, значительно усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на вторник установлен на уровне 42,86 грн за один евро, то есть гривня выросла на 46 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,77/41,80 грн/долл., евро - 42,91/42,93 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 3 февраля снизился на 5 копеек и составляет 41,95 грн за доллар. Курс евро, в свою очередь, подешевел на 15 копеек и составляет 43,95 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 грн, а евро - по курсу 42,95 грн за единицу иностранной валюты.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня снизился до 41,90 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,86 грн. Курс наличного евро составил 43,85 грн/евро, а курс продажи - 43,15 грн/евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в течение следующей недели ситуация на валютном рынке будет находиться в состоянии "ремиссии".

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