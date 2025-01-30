Официальный курс на следующей неделе будет колебаться в коридоре 42-42,3 грн/долл.

В течение следующей недели ситуация на валютном рынке будет находиться в состоянии "ремиссии": общие курсовые колебания будут напоминать события текущей недели, а официальный курс будет колебаться в коридоре 42-42,3 грн/долл.

Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, регулятор будет отслеживать все имеющиеся риски, исключая неконтролируемые курсовые изменения.

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"Поэтому можем предположить, что текущие валютные изменения будут в привычных пределах, а разница между курсами межбанка и наличного рынка будет на уровне 0,4-0,5 грн. Однако и это не предел: мы предполагаем, что разница между курсами продолжит сокращаться (ориентир 30 копеек). И этот процесс будет продолжаться в дальнейшем", - сказал банкир.

Он также отметил, что важной для оптимистичных прогнозов является стратегия Нацбанка по обузданию инфляции: увеличение учетной ставки, произошедшее в декабре и январе, должны несколько укрепить национальную валюту, унять рост цен и в меру уменьшить спрос на валюту.

Важными для относительного "спокойствия" на валютном рынке являются также мощные международные финансовые вливания и достаточный объем международных резервов. То есть у регулятора есть возможность чувствовать себя свободно и достаточно эффективно реагировать на потенциальные угрозы.

"Конечно, учесть все факторы, которые могут повлиять на рынок, крайне трудно. Однако базовые факторы достаточно благоприятны для определенной курсовой стабильности. По-прежнему ведущая роль на валютном рынке будет оставаться за межбанком: именно на основе безналичных курсов будут формировать курсы обменные пункты и комбанки, текущие курсовые изменения, как и разница между курсами покупки / продажи будут минимальными", - считает Лесовой.

По его прогнозу, основные показатели валютного рынка с 3 по 9 февраля будут следующими:

коридоры валютных изменений: 42-42,3 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 42,4-42,8 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,3-0,5 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Мы предполагаем, что в течение 3-9 февраля общая ситуация на валютном рынке будет соответствовать сути режима "управляемой гибкости": поэтому любые головокружительные изменения почти исключены. Курсы будут подвижны, будут меняться ежедневно, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения, однако потихоньку, а не вприпрыжку", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 30 января снизился на 15 копеек и составляет 42,15 грн за доллар. Курс евро, в свою очередь, подешевел сразу на 25 копеек и составляет 44,20 грн за евро.

Согласно данным рейтинга The Economist за январь 2025 года, Биг Мак стоит в Украине 120 гривен, а в США 5,79 доллара. Таким образом, предполагаемый обменный курс составляет 20,73 гривны за доллар. Разница между этим и фактическим обменным курсом, который сейчас составляет около 42 гривен, говорит о том, что украинская валюта недооценена на 50,7%.

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