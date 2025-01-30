20 гривень за доллар: The Economist назвало курс валют в Украине по индексу Биг Мака

Отмечается, что национальная валюта в Украине недооценена почти в два раза.

Украинская гривня остается одной из самых недооцененных валют мира. Национальная валюта Украины опустилась на шестое место с конца списка по индексу Биг Мака.

Согласно данным рейтинга The Economist за январь 2025 года, Биг Мак стоит в Украине 120 гривень, а в США 5,79 доллара.

Таким образом, подразумеваемый обменный курс составляет 20,73 гривни за доллар. Разница между этим и фактическим обменным курсом, который сейчас составляет около 42 гривень, говорит о том, что украинская валюта недооценена на 50,7%.

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Стоит отметить, что в списке самых недооцененных валют мира в январе 2025 года стали денежные единицы Тайваня, Индонезии, Индии, Египта и ЮАР.

В то же время переоцененными валютами являются швейцарский франк - на 38%, аргентинский песо - на 20,1%, уругвайский песо - на 19,3%, норвежская крона - на 15,3%, евро - на 2,8%, колон Коста-Рики - на 1,9%.

Справка УНИАН. Индекс Биг Мака изобретен изданием The Economist в 1986 году. Он основан на теории паритета покупательной способности и используется как шуточный показатель стоимости валюты.

Курс доллара в Украине - данные НБУ

Национальный банк Украины установил на 30 января официальный курс доллара к гривне на уровне 41,93 гривни за доллар.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,89/41,92 гривни за доллар.

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