Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,02 грн, евро - 43,48 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 3 февраля, снизился на 5 копеек и составляет 41,95 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня, в свою очередь, подешевел на 15 копеек и составляет 43,95 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 грн, евро - по курсу 42,95 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник подешевел на 17 копеек - до 42,02 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 3 февраля, также снизился и составляет 43,48 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 3 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,73 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек. Официальный курс евро установлен на уровне 43,32 грн за один евро, то есть гривня выросла на 19 копеек.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня утром снизился до 41,90 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,86 грн. Курс наличного евро составляет 43,85 грн/евро, курс продажи - 43,15 грн/евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины снизился на 10 копеек и в среднем составляет 42,10 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 грн за доллар.

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