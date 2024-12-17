Курс гривни к евро установлен на уровне 43,91 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 18 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,83 грн/долл., то есть гривня ослабла на 9 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, доллар второй день подряд обновил исторический максимум.

Относительно европейской валюты гривна также ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,91 гривень за один евро, то есть гривня потеряла 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 17:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,88/41,93 грн/долл., евро - 43,99/44,03 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 17 декабря вырос на 5 копеек и составляет 42,00 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 44,35 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,40 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

К концу 2025 года курс доллара может вырасти до уровня в 45,7 гривни, говорится в макроэкономическом прогнозе инвестиционной группы ICU. Аналитики предполагают, что по базовому сценарию можно гарантированно исключить, что темпы девальвации гривны в следующем году превысят 10%.

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