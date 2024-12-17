Финансовой помощи от партнеров будет достаточно для обеспечения макроэкономической стабильности.

До конца 2025 года инфляция в Украине может замедлиться до 7%, а курс доллара может вырасти до уровня в 45,7 гривни. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе инвестиционной группы ICU.

По словам главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука, в течение большей части года украинская экономика будет функционировать в тех безопасностных условиях. Специалисты не ожидают, что соглашение о прекращении огня в любом формате будет достигнуто в ближайшее время.

"Финансовой помощи, которую обязались предоставить партнеры Украины в 2025 году, будет полностью достаточно, чтобы гарантировать макроэкономическую стабильность. Поэтому бизнес и население преимущественно не будут иметь дела со значительными экономическими вызовами. Эта финансовая помощь в следующем году уже в значительной степени будет финансироваться за счет доходов от обездвиженных российских активов", - говорится в макропрогнозе.

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Экономический рост ослабнет в следующем году из-за определенного снижения фискального дефицита и замедления доходов населения. Аналитики отмечают, что инфляция неприятно удивила в последние месяцы, однако возможны предпосылки для ее замедления до уровня 7% в конце следующего года.

"Сейчас мы не видим желания НБУ заметно ослаблять курс гривны в ближайшее время. Однако после замедления инфляции во 2 полугодии 2024 года НБУ может быть более открытым к умеренной девальвации гривны. В любом случае, по базовому сценарию можно гарантированно исключить, что темпы девальвации гривны в следующем году превысят 10%", - говорится в документе.

Отмечается, что фискальные вызовы и в дальнейшем будут оставаться существенными, ведь расходы на оборону будут превышать половину всех расходов бюджета. К счастью, запланированный на 2025 год дефицит на уровне 19% может быть почти полностью профинансирован внешней финансовой помощью.

Согласно макропрогнозу, рост ВВП по итогам 2025 года ожидается на уровне 3,4%. Годовая инфляция может составить 7%, а доллар вырастет до отметки в 45,7 грн/долл.

Экономика Украины - последние новости

Международное агентство Fitch Ratings прогнозируетзамедление роста экономики Украины в 2025 году. Среди главных причин - дефицит рабочей силы и сложная ситуация в энергетической сфере.

Темпы роста ВВП, по прогнозу, снизятся до 2.9% (прогноз на 2024 год составляет 4%), а инфляция в Украине в 2025 году составит в среднем 9,3%.

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