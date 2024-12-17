Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,02 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 17 декабря, вырос на 5 копеек и составляет 42,00 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 44,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,40 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник вырос до 42,02 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел до 44,25 грн.

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Нацбанк установил на 17 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,74 грн/долл. Таким образом, гривня ослабла на 13 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро установлен на уровне 43,81 гривень за один евро, то есть гривня потеряла 7 копеек.

В обменниках Киева курс доллара сегодня утром составил 41,95 грн/долл., а продать доллар можно за 41,90 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 44,30 грн/евро, курс продажи - 44,15 грн/евро.

В свою очередь начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на этой неделе ситуация на валютном рынке будет оставаться вменяемой, а ежедневные курсовые изменения будут разнонаправленными и в целом незначительными.

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