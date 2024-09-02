Курс гривны к евро установлен на уровне 45,46 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 3 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,10 грн/долл., таким образом, гривна ослабилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

В свою очередь относительно евро национальная валюта усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на завтра установлен на уровне 45,46 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 4 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,19/41,21 грн/долл., евро - 45,60/45,61 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

2 сентября наличный курс доллара к гривне в банках Украины снизился на 5 копеек - до 41,40 грн за доллар в среднем. Продать доллар можно в среднем по курсу 40,96 грн, евро - 45,35 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 2 сентября снизился на 5 копеек и составляет 41,35 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,32 грн, евро - 45,87 грн.

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, курс доллара в Украине осенью на межбанке будет находиться в пределах коридора покупок/продаж 41,00-41,70 грн/долл., а на наличном рынке - от 40,90 до 42 грн/долл.

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