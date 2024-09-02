Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,32 грн, евро - 45,87 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 2 сентября, снизился на 5 копеек и составляет 41,35 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 45,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,75 грн, евро - по курсу 44,90 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня снизился на 17 копеек и составляет 41,32 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 21 копейку и составляет 45,87 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 41,35 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,26 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 14 копеек и составляет 45,84 грн/евро (курс продажи - 45,65 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на понедельник, 2 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,06 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 45,50 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 20 копеек, по сравнению с курсом пятницы.

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, курс доллара в Украине осенью на межбанке будет находиться в пределах коридора покупок/продаж 41,00-41,70 грн/долл., а на наличном рынке - от 40,90 до 42 грн/долл.

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