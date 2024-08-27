Отмечается, что ОВГЗ и депозиты на данный момент достаточно прибыльны.

Эксперты оценили, выгодно ли сейчас продавать валюту, или все же лучше ее покупать. По их мнению, наиболее выгодны сейчас банковские депозиты, облигации внутреннего государственного займа, а также покупка валюты.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии ТСН отметили, что до конца августа можно покупать валюту.

"Курс продажи валюты достаточно низкий, но тратить последние средства на доллары или евро не стоит, потому что даже при долларе по 42-42,5 гривни на конец текущего года дохода не будет", – указал Шевчишин.

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В свою очередь Забловский советует диверсифицировать средства - треть оставить в гривне в виде депозитов или ОВГЗ, треть в долларах, треть в евро. При этом он указал, что сейчас евро дорожает по отношению к доллару, поэтому покупка в евро может быть более выгодной.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин согласен со своими коллегами. При этом он предостерег украинцев от складирования валюты "под матрасом", потому что даже депозит даст большую прибыль.

В то же время эксперты не рекомендуют продавать валюту без крайней необходимости.

Курс валют в Украине - мнение экспертов

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский не прогнозирует кардинальных изменений курса доллара до конца августа. По его словам, все события с курсом на рынке начнутся не раньше сентября, но и тогда эксперт не ожидает каких-то скачков курса, связанных с перекосом спроса и предложения, потому что регулятор такого не допустит.

При этом аналитики инвесткомпании ICU обновили свой прогноз по курсу доллара до конца года, подняв его с 42,3 грн/доллар до 42,6 грн/доллар.

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