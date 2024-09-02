Продать доллар можно в среднем по курсу 40,96 грн, евро - 45,35 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 2 сентября, снизился на 5 копеек - до 41,40 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,96 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 9 копеек и составляет 46,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,35 грн за евро.

Какой сейчас курс в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 41,35 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,26 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 14 копеек и составляет 45,84 грн/евро (курс продажи - 45,65 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 2 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,06 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 13 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 45,50 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 20 копеек, по сравнению с курсом пятницы.

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, курс доллара в Украине осенью на межбанке будет находиться в пределах коридора покупок/продаж 41,00-41,70 грн/долл., а на наличном рынке - от 40,90 до 42 грн/долл.

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