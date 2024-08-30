Сейчас НБУ продолжит политику постепенной девальвации гривни, уверен аналитик.

Курс доллара в Украине осенью на межбанке будет находиться в пределах коридора покупок/продаж 41,00−41,70 грн/долл., а на наличном рынке - от 40,90 до 42 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Он считает, что, скорее всего, сейчас НБУ продолжит политику постепенной девальвации гривни с темпами в 5-15 копеек в неделю на долларе и периодическими небольшими ситуативными ее укреплениями.

"В этом случае при моем прогнозе на эти два-три месяца по паре евро/доллар от 1,095 до 1,12 доллара за евро и вышеуказанных котировках украинского межбанка и наличного рынка, коридор колебаний по евро в сентябре-ноябре этого года будет в пределах: межбанк по евро - от 44,89 до 46,70 грн, на наличном рынке - коридор ценников по евровалюте будет в пределах от 44,78 до 47,04 грн", - отметил аналитик. Видео дня

При этом Козырев добавил, что сейчас скупка наличного евро в пределах от 46,40 гривень и выше - достаточно рискованное действие.

Курс доллара в Украине на 30 августа

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 30 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 6 копеек.

А официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 45,70 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 18 копеек.

Вас также могут заинтересовать новости: