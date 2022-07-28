Ранее Нацбанк повысил официальный курс гривни на 25%.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 65 копеек – до 40,45 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня ослабла на 63 копейки – до 40,83 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,20 грн за долл., евро-39,30 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл. Теперь один доллар в стране по официальному курсу стоит дороже 36 гривен.

Такое решение обусловлено тем, что для золотовалютных резервов Украины очень дорого стоило сдерживание официального курса на уровне 29,25.

Позже в Национальном банке рассказали, как изменение официального обменного курса повлияет на инфляцию и цены на топливо.