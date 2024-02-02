Курс гривни к евро установлен на уровне 40,87 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 5 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,56 грн/долл. Таким образом, гривня укрепится на 4 копейки, по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 40,87 грн/евро. То есть гривня ослабилась на 20 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,49/37,52 грн/долл., евро – 40,52/40,54 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Как прогнозировал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, на следующей неделе ситуация на валютном рынке находиться в привычном состоянии: межбанк будет формировать курс валют на наличном рынке, а курсовые колебания на наличном рынке будут в диапазоне 38-39,5 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 2 февраля, уменьшился на 5 копеек – до 38,15 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня уменьшился на 5 копеек и составляет 41,60 грн за евро.

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