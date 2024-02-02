Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,17 грн, евро – 41,49 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 2 февраля, остался без изменений – 38,10 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня также остался без изменений и составляет 41,75 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,50 грн, евро – по курсу 40,75 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня остался без изменений и составляет 38,17 грн. Курс евро при оплате картой сегодня увеличился на 17 копеек и составляет 41,49 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 2 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,60 грн/долл. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 40,67 грн/евро

По данным аналитиков, на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет находиться в уже привычном состоянии: межбанк будет формировать курс валют на наличном рынке. Курсовые колебания на наличном рынке будут в диапазоне 38-39, 5 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 2 февраля, уменьшился на 5 копеек – 38,15 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня уменьшился на 5 копеек и составляет 41,60 грн за евро.

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