Продать доллар можно в среднем по курсу 37,60 грн, евро – 40,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 2 февраля, уменьшился на 5 копеек – до 38,15 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,60 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня уменьшился на 5 копеек и составляет 41,60 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,80 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня упал на 5 копеек – до 38,12 грн/доллар (продать доллар можно за 38,03 грн). Курс евро в обменниках, в свою очередь, увеличился на 2 копейки, до уровня 41,65 грн/евро (курс продажи – 41,45 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 2 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,60 грн/долл. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 40,67 грн/евро

По данным аналитиков, на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет находиться в уже привычном состоянии: межбанк будет формировать курс валют на наличном рынке. Курсовые колебания на наличном рынке будут в диапазоне 38-39, 5 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

Украинские банки в 2023 году ввезли в Украину рекордный с 2014 года объем иностранной валюты, эквивалентный 9,5 миллиардам долларов. Еще в 2022 году этот показатель составлял 5,9 млрд долл. Больше всего валюты в Украину было завезено в декабре – 1,3 млрд долл., что в месячном измерении также является рекордным показателем с января 2014 года.

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