Курс евро на завтра установлен на уровне 40,67 грн.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 2 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,60 грн/долл. Таким образом, гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с показателем сегодняшнего дня.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 40,67 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

Кроме этого, на межбанковском валютном рынке Украины до закрытия торгов котировки гривни к доллару установились на уровне 37,62/37,67 грн/долл., евро-40,70/40,76 грн / евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Как прогнозировал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, на следующей неделе ситуация на валютном рынке находиться в привычном состоянии: межбанк будет формировать курс валют на наличном рынке, а курсовые колебания на наличном рынке будут в диапазоне 38-39,5 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 1 февраля, уменьшился на 10 копеек - 38,20 гривен за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне, в свою очередь, сегодня уменьшился на 10 копеек и составляет 41,65 гривень за евро.

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