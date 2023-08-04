Продать европейскую валюту в банке можно по курсу 40,45 гривень. Курс евро упал на 10 копеек.

Наличный курс гривни к евро у "ПриватБанка" сегодня, 4 августа, укрепился на 10 копеек, - до 41,45 грн за евро (со вчерашних 41,55 грн). Продать европейскую валюту в банке можно по курсу 40,45 гривен.

Курс наличного доллара у "ПриватБанка" остался на предыдущем уровне – 37,35 грн за доллар. Продать валюту можно по курсу 36,75 гривен. Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 41,66 грн.

Курс во время войны в Украине

Как сообщал УНИАН, аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в большинстве касс банков будет находиться в коридоре от 36,55 до 38,15 грн/долл., а в обменниках - от 36,60 до 37,95 грн/долл.

Видео дня

По мнению других экспертов, на следующей неделе ситуация будет почти такой же, как и в конце июля - начале августа: наличный курс доллара и евро будет находиться в коридорах 37 - 37,5 грн за доллар и 40,7 - 42 грн за евро.

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий убежден, что ослабление наличного курса гривни, которое наблюдалось в последние дни июля, было связано с прекращением работы "зернового коридора" и российскими обстрелами портовой инфраструктуры.

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