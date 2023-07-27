Ситуативные колебания курса связаны с прекращением работы "зернового коридора" и российскими обстрелами портов, отметили в Нацбанке.

Ослабление наличного курса гривни, которое наблюдается в последние дни, связано с прекращением работы "зернового коридора" и российскими обстрелами портовой инфраструктуры.

При этом ситуация является вполне контролируемой, сказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий на брифинге. "Ситуация на наличном рынке является абсолютно устойчивой, стабильной. Что сейчас происходит? Это незначительные колебания. Мы не видим изменения ожиданий. Произошла несущественная коррекция, это абсолютно нормально. Ситуация контролируемая. Мы ее мониторим и отслеживаем. Что могло вызвать это? Наш анализ показывает, что, в частности, повлияло прекращение работы "зернового коридора", активные удары россиян по зерновой инфраструктуре, нашей логистике", - заявил он.

По его словам, спред (разница между курсами покупки и продажи) является абсолютно нормальным, и в Нацбанке не видят изменения ситуации на безналичном сегменте рынка. Также положительной является ситуация насчет населения - украинцы больше продают валюты, чем покупают.

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Глава НБУ Андрей Пышный добавил, что в Нацбанке не рассматривают ситуативные коррекции, которые сейчас происходят на наличном рынке, как определенный фактор, который заставил бы тревожиться или был свидетельством того, что меняется тренд.

"Ситуация абсолютно устойчивая, контролируемая, понимание того, каким образом должен действовать Национальный банк, есть. Мы не видим никаких оснований ни для каких волнений в этом плане", - сказал Пышный.

Какой курс доллара и евро в Украине - что надо знать

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 27 июля, ослабился на 15 копеек - до 37,55 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослабился на 10 копеек - до 41,75 грн/евро.

Напомним, НБУ в конце июля прошлого года резко повысил курс доллара - стоимость валюты возросла на 25% и начала составлять 36,57 грн/долл.

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