Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,22 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,72 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подешевел на 10 копеек - до 41,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,22 грн/долл., евро - 40,50 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,84 грн.

Курс доллара днем ранее

Средний курс доллара на черном рынке по состоянию на 28 апреля составлял 37,87 грн, купить доллары можно было в среднем по 37,78 грн. Евро можно было купить за 41,55 грн, продать – 41,40 грн, что меньше на 5 копеек, чем днем ранее.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 28 апреля снизился на 5 копеек - до 37,95 грн/долл. Относительно евро курс гривни остался на уровне предыдущего дня - 41,70 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 37,45 грн за долл., евро - 41,00 грн за евро.

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