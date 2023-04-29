Цена доллара и евро на черном рынке осталается практически неизменной.

Средний курс доллара на черном рынке по состоянию пятницу, 28 апреля, составляет 37,87 грн (на 2 копейки ниже, чем вчера), купить доллары можно в среднем по 37,78 грн.

Евро можно купить за 41,55 грн (вчера – 41,60 грн), продать – 41,40 грн, что меньше на 5 копеек, чем днем ранее.

Как сообщал УНИАН, курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня снизился на 5 копеек - до 37,95 грн/долл.

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Относительно евро курс гривни остался на уровне предыдущего дня - 41,70 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,45 грн за долл., евро - 41,00 грн за евро.

Курс доллара в Украине

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ считает, что курс доллара в Украине в ближайшее время вряд ли возрастет более чем на 10%, и вряд ли дорастет до отметок 46 или 50 гривень за доллар.

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