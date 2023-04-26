Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,50 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 20 копеек – до 38,00 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 15 копеек и составляет 41,75 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,50 грн за долл. и 41,00 грн за евро.

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Ситуация с курсом

Экономический эксперт Сергей Фурса прогнозирует, что курс доллара в Украине до конца весны 2023 года вряд ли кардинально изменится, пока не ожидается никаких изменений.

Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко считает, что официальный, наличный и банковский курсы доллара будут постепенно сближаться, и в результате доллар будет стоить около 36,6 грн/долл.

Положительный сценарий предполагает, что стоимость доллара на валютном рынке снизится примерно на 1 гривню и составит около 36,6 грн/долл. Его эксперты считают наиболее вероятным.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара в Украине до 30 апреля будет колебаться в диапазоне 37,5 - 38,4 грн/долл.

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