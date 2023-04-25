Курс евро составляет 41,65 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 10 копеек - до 37,80 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 5 копеек - до 41,65 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,30 грн/долл., евро - 40,65 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,84 грн.

Курс во время войны

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара в Украине до 30 апреля будет колебаться в диапазоне 37,5 - 38,4 грн/долл.

Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозирует, что наличные курсы доллара и евро до конц апреля останутся на уровне 37-38 грн/долл. и 40- 41,5 грн/евро.

Ректор Международного института бизнеса Александр Савченко прогнозирует, что курс доллара в Украине на момент окончания войны может составлять 40 грн/долл., и через несколько месяцев после победы гривня начнет свое усиление.

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