Курсовые колебания на наличном рынке будут в пределах 38-39,5 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

На следующей неделе ситуация на валютном рынке будет находиться в уже привычном состоянии: межбанк будет формировать курс валют на наличном рынке. Курсовые колебания на наличном рынке будут в диапазоне 38-39,5 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

Как рассказал УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, действия Национального банка Украины по удержанию баланса между спросом и предложением на межбанке, а также периодические валютные интервенции, будут формировать имеющиеся тренды.

По оценкам эксперта, объем валютных интервенций на межбанке в феврале может составить до 3 млрд долларов.

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"Текущие курсовые изменения на межбанке будут частыми и разносторонними, однако они, скорее всего, будут в пределах 0,2 грн, а на наличном рынке - 0,3-0,5 грн", – считает эксперт.

Что касается разницы между курсами межбанка и наличного рынка, то она в зависимости от обстоятельств (главным образом из-за уровня спроса на наличном рынке) может составить 0,6 грн (в банках) и до 1 грн (в обменных пунктах).

"Разница между курсами покупки и продажи на межбанке будет минимальной - максимально до 0,1 грн, а на наличном рынке в коммерческих банках разница может составить в среднем 0,5 грн, в обменных пунктах - до 1 грн", – продолжает эксперт Лесовой.

Важно подчеркнуть, что ситуация на валютном рынке будет зависеть не только от эффективной стратегии НБУ, но еще и от объемов и четких сроков получаемой макрофинансовой помощи, экспортного развития, экономического развития страны, хода войны и ее последствий, как для экономики, так и для морально-психологического состояния общества.

Курс валют в Украине - главные новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 1 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,56 грн / долл. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 40,70 грн/евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 1 февраля, уменьшился на 10 копеек – 38,20 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,60 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня уменьшился на 10 копеек и составляет 41,65 грн за евро.

Курс доллара к гривне у "Приватбанка" сегодня, 1 февраля, подешевел на 10 копеек – до 38,10 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня остался без изменений и составляет 41,75 грн за евро.

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