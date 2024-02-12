Продать доллар можно в среднем по курсу 37,60 грн, евро – 40,63 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 12 февраля, повысился на 6 копеек – до 38,10 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,60 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 41,35 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,63 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подорожал на 9 копеек – до 38,13 грн/доллар (продать доллар можно за 38,06 грн). Курс евро в обменниках сегодня подорожал на 23 копейки – до 41,50 грн/евро (курс продажи – 41,35 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 12 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,62 грн/долл., таким образом, гривня ослабилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 40,51 грн/евро, то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с курсом пятницы.

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