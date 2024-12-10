Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, евро - 44,44 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 10 декабря, вырос на 5 копеек и составляет 41,80 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня не менялся и составляет 44,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,20 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник составляет 41,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня составляет 44,44 грн.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,85 грн/долл., что на 10 копеек выше вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,80 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос также на 10 копеек и составляет 44,45 грн/евро, курс продажи - 44,25 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 10 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 грн/доллар. Таким образом, гривня ослабла на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,85 гривен за один евро, то есть гривня выросла на 1 копейку.

Вас также могут заинтересовать новости: