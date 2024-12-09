Курс гривни к евро установлен на уровне 43,85 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 10 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 грн/доллар. Таким образом, гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, немного укрепилась, согласно данным на сайте регулятора.

Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 43,85 гривень за один евро, то есть гривня выросла на 1 копейку.

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На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,54/41,57 грн/доллар, евро - 43,92/43,94 грн/евро.

Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,75 грн/доллар, что на 5 копеек выше показателя пятницы, а продать доллар можно за 41,71 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 12 копеек и составляет 44,35 грн/евро, курс продажи - 44,15 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 9 декабря, снизился на 5 копеек и составляет 41,75 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня не менялся и составляет 44,35 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

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