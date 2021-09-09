В 2022 году курс биткоина может подняться до $175 тыс. / фото УНИАН, Владимир Гонтар
К концу 2021 года курс биткоина может подняться до отметки в $100 тыс.
Такой прогноз сделали аналитики банковской корпорации Standard Chartered, сообщает Reuters.
Читайте такжеБиткоин перешагнет психологическую отметку - прогноз
В 2022 году курс биткоина может подняться до $175 тыс.
"Мы ожидаем пика около $100 тыс в конце 2021 или начале 2022 года", – заявили в Standard Chartered.
По состоянию на 13:23 по Киеву курс биткоина составлял $46 тысяч, сообщает Сoindesk.
Скриншот Coindesk
Закон о виртуальных активах:
- 2 декабря 2020 года Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о виртуальных активах, который предусматривает законодательное урегулирование рынка таких активов.
- 8 сентября 2021 года Рада приняла закон о биткоине. Закон предусматривает комплексное регулирование отношений в части создания, выпуска в оборот виртуальных активов, заключения и исполнения сделок с ними.
Признание биткоина законным платежным средством:
7 сентября 2021 года Сальвадор первым в мире признал биткоин законным платежным средством.