Денис Шмыгадль отметил, что убытки увеличиваются с каждым днем.

Полномасштабная война, которую развязала Российская Федерация, нанесла украинской экономике ущерб в размере 600 миллиардов долларов. Размер убытков увеличивается с каждым днем войны.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он указал, что Украину придется отстраивать в несколько этапов

"Первый – восстановить более 200 заводов и крупных предприятий, 12 аэропортов и более 1000 учебных заведений, а также почти 300 мостов и путепроводов, которые были повреждены, разрушены или захвачены в результате боевых действий из-за войны России против Украины", – заявил Шмыгаль

При этом он указал, что в Украине из-за боевых действий повреждено около 25 тысяч километров дорог, разрушено 40 млн кв. м жилого фонда, но это еще не окончательные убытки.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты не только захватывали военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и били по мирным жителям.

По состоянию на 19 мая общая сумма прямых задокументированных убытков инфраструктуре Украины составляет почти 97,4 млрд долл. или 2,9 трлн грн.

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