Сооснователь банка рассказал, что выдача физических карт может начаться уже в этом году.

Украинцы смогут получить физические банковские карты для выплат вознаграждения за вакцинацию от коронавируса. Однако эта возможность будет доступна лишь для тех, кто будет получать "тысячу Зеленского" через Monobank.

Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский в Telegram.

Гороховский показал, как будет выглядеть карта для "тысячи Зеленского". Физическая карта получит тот же дизайн, что и виртуальная. Она будет зеленого цвета.

"Заказали пластик "єПідтримка" и хотим успеть до конца года дать возможность клиентам его заказывать дополнительно к своей виртуальной карте", - написал сооснователь Monobank.

Однако точных сроков начала выдачи физических карт для тысячи за вакцинацию Гороховский не указал. Тем не менее эта новость уже порадовала многих украинцев. Все дело в том, что не у всех есть возможность оплатить товары через телефон, ведь функция NFC доступна не во всех смартфонах. Физическая карта в таких ситуациях окажется весьма кстати.

Тысяча за вакцинацию: что известно

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Читайте также"Первые ласточки": monobank начал первые выплаты "тысячи Зеленского"Эти деньги можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

18 ноября Верховная Рада предварительно одобрила выделение 3 миллиардов на выплаты вакцинированным. А 2 декабря 2021 года парламент выделил из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на реализацию программы "тысяча Зеленского". Деньги получат все вакцинированные украинцы.

В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что выплаты тысячи за вакцинацию начнутся уже с 20-21 декабря.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Полина Кузенко