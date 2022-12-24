В марте ресторан в Буче был поврежден в результате российских обстрелов.

McDonald's 24 декабря возобновил работу своего ресторана в Буче, которая сильно пострадала в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.

"Ресторан будет работать с 09:00 до 21:00. При этом в ресторане установлен генератор, что позволит заведению работать более стабильно в условиях ограничения электроэнергии. В этом заведении действуют такие же расширенные правила безопасности, как и в других ресторанах. Во время воздушной тревоги заведение будет закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие", – отмечает пресслужба McDonald's.

Заведение работает по адресу г. Буча, ул. Новое шоссе, 10 Б.

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Отметим, что в марте ресторан в Буче был поврежден в результате российских обстрелов. Заведение было совершенно новым и открылось лишь 23 декабря 2020 года.

Возвращение McDonald's в Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, рестораны McDonald's прекратили работать в Украине с начала полномасштабной войны России против Украины.

20 сентября McDonald's возобновил работу трех ресторанов в Киеве на доставку, в частности, на левом берегу: на проспекте Бажана, 3б; на ул. Гришка, 7, и на проспекте Гагарина, 2а.

С 27 сентября McDonald's запустил доставку еще из семи ресторанов в Киеве, в том числе и на правом берегу столицы.

18 октября McDonald's открыл для посещения четыре заведения во Львове и неподалеку от города.

Всего в Украине возобновили работу 64 ресторана McDonald's.