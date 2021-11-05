Клиент "ПриватБанка" (предположительно из Запорожья) рассказал, как потерял три тысячи гривень из-за проблем с банкоматом, который внезапно начал "перезагружаться" и в итоге сломался.
Об этом идет речь в его отзыве на сайте "Минфин".
По словам клиента, сегодня ранним утром он снимал указанную сумму в банкомате, расположенном в магазине "Украиночка" на бульваре Шевченко, 24. Перед выдачей банкнот банкомат внезапно отключился, но деньги не выдал.
"После включения банкомат выдал мне мою карточку, но денег не выдал, и начал перезагрузку, по концу которой сообщил, что он неисправен. Придя на работу, я посмотрел в Приват24 последние транзакции по моей карточке и увидел, что деньги я получил. Прошу разобраться в этой ситуации и вернуть мне 3 тысячи грн., которые я не получал", - пишет мужчина.
В комментариях под отзывом представитель банка попросил клиента обратиться в службу онлайн-поддержки для идентификации и проверки указанной информации.
Проблемы с "ПриватБанком"
Ранее клиентка "ПриватБанка" из города Коростень Житомирской области пожаловалась, что финучреждение расторгло с ней договор без объяснения причины.
В другом случае клиент "ПриватБанка" остался недоволен банком после того, как был атакован коллекторами из-за "долга" в 69 гривен.
Еще один посетитель отделения "ПриватБанка" заявил о мошенничестве его сотрудницы.