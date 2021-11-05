Банкомат проинформировал о своей неисправности, но выдать деньги не успел. Однако со счета их все равно списали.

Клиент "ПриватБанка" (предположительно из Запорожья) рассказал, как потерял три тысячи гривень из-за проблем с банкоматом, который внезапно начал "перезагружаться" и в итоге сломался.

Об этом идет речь в его отзыве на сайте "Минфин".

По словам клиента, сегодня ранним утром он снимал указанную сумму в банкомате, расположенном в магазине "Украиночка" на бульваре Шевченко, 24. Перед выдачей банкнот банкомат внезапно отключился, но деньги не выдал.

"После включения банкомат выдал мне мою карточку, но денег не выдал, и начал перезагрузку, по концу которой сообщил, что он неисправен. Придя на работу, я посмотрел в Приват24 последние транзакции по моей карточке и увидел, что деньги я получил. Прошу разобраться в этой ситуации и вернуть мне 3 тысячи грн., которые я не получал", - пишет мужчина.

В комментариях под отзывом представитель банка попросил клиента обратиться в службу онлайн-поддержки для идентификации и проверки указанной информации.

Проблемы с "ПриватБанком"

Ранее клиентка "ПриватБанка" из города Коростень Житомирской области пожаловалась, что финучреждение расторгло с ней договор без объяснения причины.

В другом случае клиент "ПриватБанка" остался недоволен банком после того, как был атакован коллекторами из-за "долга" в 69 гривен.

Еще один посетитель отделения "ПриватБанка" заявил о мошенничестве его сотрудницы.

Автор: Юрий Годован