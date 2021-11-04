На выходных ПриватБанк проведет технические работы для обновления программного обеспечения.

В воскресенье 7 ноября ПриватБанк на 3 часа отключит мобильное приложение Приват24 и всё банкоматы. Отключение будет проведено ночью, чтобы оно затронуло как можно меньше пользователей. Сервисы будут недоступны из-за обновления программного обеспечения, приуроченного к Черной пятнице и рождественским распродажам.

Когда отключат сервисы ПриватБанка

Технические работы пройдут ночью 7 ноября с 01:00 до 04:30. Во время паузы будут недоступны все банкоматы и терминалы, мобильное приложение Приват24, денежные переводы и любые транзакции по карте. ПриватБанк просит учитывать это пользователей, которые хотят воспользоваться услугами банка в указанное время.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова