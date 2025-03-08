Жители некоторых многоэтажных домов с 1 апреля начнут получать платежки с повышенным почти вдвое тарифом на обслуживание придомовой территории.

В Киеве разгорается большой коммунальный скандал. Уже с 1 апреля жители некоторых многоэтажных домов получат платежки с повышенным почти вдвое тарифом на обслуживание придомовой территории, пишет издание "Страна.ua".

"Если ранее платили в среднем по 7 гривень за квадратный метр, то будут по 12-13 гривен. То есть, со среднестатистической квартиры - примерно 800 гривень вместо прежних 400 гривень", - рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, многих киевлян уже предупредили о новых тарифах. Жителей столицы попросили зайти в ЖЭК и забрать договора.

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В издании добавили, что объявления о повышении тарифов уже появились на подъездах некоторых столичных многоэтажек. Всего изменения коснутся около 8 тысяч жителей многоэтажных домов.

Журналисты узнали, что жителей дома по Голосеевскому проспекту, 91 предупредили, что с 1 марта их тариф уже составляет 12,92 гривни за квадратный метр общей жилплощади или нежилого помещения дома. В доме по Васильковской, 13 тариф с 1 марта вырос до 14 гривень за квадратный метр, а по улице Академика Заболотного, 60 - до 13,69 гривень.

В издании поделились, что причина такого резкого подорожания заключается в том, что недавно в Киеве провели конкурсы на обслуживания многоэтажек. До полномасштабной войны они были прописаны законодательно и их проводили по тем домам, жильцы которых в свое время не создали ОСМД.

"Но по странному стечению обстоятельств конкурсы выиграли все те же 10 коммунальных управляющих компаний, которые обслуживали дома и ранее. Но при этом, исходя из конкурсной документации, тариф на обслуживание вырос почти вдвое - с 7 до 12-13 гривень за квадрат. И этот "новый" тариф сейчас озвучивают людям", - рассказал Попенко.

Также глава Союза потребителей коммунальных услуг добавил, что к самим конкурсам остается много вопросов. В частности, он обратил внимание на то, что к конкурсам не допустили несколько частных управляющих компаний, которые предлагали более низкий тарифы - 9-9,5 гривень за квадратный метр.

"Такие прецеденты были, в частности, по Дарницкому и Днепровскому районах столицы. У компаний приняли документы, но спустя несколько дней просто вернули обратно, и они не смогли участвовать в отборе. Во-вторых, непонятно, как проводили конкурс, если толком не определена площадь придомовой территории, а по ряду домов вообще нет технической документации, она утеряна. Еще в 2018-2019 годах столичные власти собирались выделить 200 млн гривень за восстановление документов, но руки до этого так и не дошли", - сказал Попенко.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг поделился, что на ЖЭКи, которые теперь стали "новыми управляющими", люди и ранее массово жаловались. Чаще всего претензии были связаны с регулярностью вывоза мусора, обслуживанием лифтов, уборкой подъездов и дворов.

Нардеп и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко в соцсетях рассказал, что уже направил обращение в Мининфраструктуры, Госпотребслужбу и столичную администрацию по поводу этих конкурсов. Он также предложил провести совещание и создать рабочую группу для проверки ситуации с предоставлением услуг по правлению многоэтажными домами в Киеве.

"Дом 1995 года, сталинка, 5 этажей, Шевченковский район. Установлен новый тариф 12,95 гривен за квадратный метр (сейчас - 5,99), лифта нет, из сделанного обслуживающими конторами за последние 15 лет - только замена электрических коммуникаций в 4 подъездах и поменяли 8 пластиковых окон в двух подъездах, еще в двух - за наш счет. Убираются подъезды раз в два месяца, и за это нужно теперь платить более чем вдвое выше. Цензурных слов просто нет", - написал житель Шевченковского района Киева под постом нардепа.

Попенко отметил, что ему подобные жалобы приходят довольно часто.

"Мы их собираем и готовимся подавать коллективный иск, попытаемся отменить результаты конкурсов", - сказал глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Попенко считает, что самым эффективным способом избавиться от "старых новых управляющих" является создание ОСМД.

"В этом случае ОСМД само будет решать как и по какому тарифу обслуживать дом. Но проблема в том, что для создания ОСМД нужно провести общее собрание и собрать "за" голоса собственников 50% плюс 1% жилой площади. Сделать это сложно, поскольку во многих домах часть жильцов с начала войны уехали за границу - в некоторых до 40%", - объяснил он.

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