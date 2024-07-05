Лето в Украине в самом разгаре, а синоптики предупреждают, что столбики термометров превысят отметку в +30 ⁰С. При такой жаре крайне сложно находиться в помещении без дополнительного охлаждения, а значит без кондиционера никуда, но они очень энергозатратны.
Эксперты Yasno дали несколько советов, как эффективно использовать кондиционер при дефиците электроэнергии.
Отмечается, что в среднем кондиционер для охлаждения помещения в 30м² потребляет примерно 1кВт/ч, но чем выше температура, тем больше электроэнергии используется.
Как экономить с кондиционером
- включайте кондиционер только в случае острой необходимости и только в комнате, где вы находитесь;
- закройте окна и двери, пока включен кондиционер;
- кондиционер нельзя ничем закрывать;
- установите температуру на отметку 22-24 ⁰С.
Как сохранить прохладу в квартире
- установите жалюзи или заклейте окна пленкой, отражающей свет и тепло;
- делайте влажную уборку;
- выключайте приборы, которые могут нагреваться;
- увлажняйте воздух.
Также для охлаждения можно использовать вентилятор, перед которым просто поставьте лед или бутылку с ледяной водой.
Тарифы на свет в Украине - последние новости
С 1 июня тариф на свет для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук отметила, что нынешний тариф позволит продолжать ремонт в энергосистеме.
Ранее эксперты объяснили, как экономить на платежках за свет с бойлером и как экономить со стиральной машиной.