Столица Украины сейчас занимает 6 место в мире по загрязненности.

В Киеве, несмотря на теплую и ясную погоду, наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, уровень загрязненности высокий. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация в своем Telegram-канале.

"Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", - говорится в сообщении.

По данным мониторинга качества воздуха IqAir, Киев сейчас занимает 6 место в мире по загрязненности, обогнав Варшаву, китайский Шанхай и индийский город Мумбаи.

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Отмечается, что до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Загрязнение воздуха в Киеве - что известно

22 февраля в Киеве было зафиксировано временное ухудшение состояния воздуха в связи с маловетреной погодой и повышением концентрации взвешенных веществ.

Ранее, 12 февраля, в столице также было зафиксировано ухудшение качества воздуха. Согласно данным от КГГА, тогда в Киеве фиксировали повышение концентрации взвешенных веществ.

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