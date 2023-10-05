Курс гривни к евро установлен на уровне 38,43 грн.

Национальный банк Украины на пятницу, 6 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 38,62 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на завтра установлен на уровне 38,54 грн/евро, то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,59/36,61 грн/долл., евро - 38,49/38,50 грн/евро.

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Что надо знать о курсе валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 5 октября, укрепился на 10 копеек - до 38,25 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня укрепился на 5 копеек и составляет 40,75 грн за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН прогнозирует, что на следующей неделе на валютном рынке будут наблюдаться более активные курсовые колебания, но в дальнейшем ситуация должна успокоится.

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