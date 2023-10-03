За первый день действия гибкого курса гривня ослабела к доллару на 2 копейки.

Национальный банк впервые после отмена фиксированного обменного курса установил официальный курс гривни на 4 октября.

Согласно данным сайта регулятора, на завтра, 4 октября, официальный курс установлен на уровне 36,59 грн/долл. Фиксированный курс до 3 октября составлял 36,57 грн/долл., следовательно, за первый день действия режима гибкого курса гривня ослабела на 2 копейки.

Относительно евро официальный курс Нацбанка на 4 октября установлен на уровне 38,33 грн/евро. Сегодня же, 3 октября, курс евро к гривне составил 38,52 грн/евро. Таким образом, гривня к европейской валюте укрепилась на 19 копеек.

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Курс валют в Украине

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 3 октября, ослабел на 5 копеек – до 38,20 грн за доллар. По данным банков, относительно евро курс гривни сегодня не изменился и составляет 40,80 грн за евро.

В сентябре 2023 года украинцы втрое увеличили покупку валюты, по сравнению с августом. Так, в прошлом месяце украинцы приобрели валюты на 2,033 млрд долларов, что 444 млн долларов больше, чем продали (в августе разница между покупкой и продажей валюты составила 149 млн долларов).

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