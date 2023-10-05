В последующие 3-5 дней ситуация на валютном рынке будет зависеть от курсовых "перипетий" на межбанке.

На следующей неделе на валютном рынке будут наблюдаться более активные курсовые колебания, но в дальнейшем ситуация должна угомониться.

Об этом рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, ожидается, что в течение 9-15 октября характерными чертами наличного рынка валют станут более активные курсовые колебания на межбанке в зависимости от уровня спроса и предложения на валюту и определенные аритмические колебания наличных курсов, которые отчасти будут спровоцированы обменными пунктами.

Видео дня

Кроме этого, возможны новые "тактические" меры НБУ по удержанию баланса между спросом и предложением (главным образом на межбанке), а разница между курсами межбанка и обменных пунктов может снизиться до 1-1,5%.

"Сейчас экономическая конъюнктура такова, что курсовые колебания будут менее заметными и не будут неожиданно резкими, как это наблюдалось в августе. Понимаем, что рынок живет в ожидании дальнейшей валютной либерализации, однако НБУ достаточно тщательно изучает все обстоятельства и пытается вычислить возможные последствия "свободного" курса валют, чтобы возвращение к рыночному курсообразованию не стало шоком ни для экономики, ни для общества", - отметил банкир.

Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе валютный рынок будет формировать ряд прямых и опосредованных факторов, среди которых длительная и системная макрофинансовая поддержка Украины со стороны западных партнеров (Украина надеется, что принятый временный бюджет США, в котором отсутствует финпомощь Украине, не скажется на общих объемах макрофинансовых вливаний) и налаживание экспортных маршрутов для агропродукции.

"Речь идет о "временном коридоре", который уже себя достаточно хорошо зарекомендовал и о попытке внедрить новые морские безопасные маршруты, транзитные коридоры по суше стран ЕС и тому подобное", - отметил эксперт.

Среди других факторов - состояние экономики (в частности развитие крупного бизнеса и МСБ), возможные последствия вражеских обстрелов энергоинфраструктуры Украины, и ситуация на фронте.

"Таким образом, в течение следующих 3-5 дней ситуация на валютном рынке будет во многом зависеть от курсовых "перипетий" на межбанке. Однако, учитывая, что все предыдущие шаги НБУ по валютной либерализации были достаточно удачными, то рынок ожидает, что в ближайшие дни курсовая ситуация более-менее уймется и будет соответствовать объективным экономическим факторам", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине

Наличный курс гривны к доллару в банках Украины сегодня, 5 октября, укрепился на 10 копеек – до 38,25 грн за доллар. Относительно евро курс гривны сегодня укрепился на 5 копеек и составляет 40,75 грн за евро.

Национальный банк Украины на четверг, 5 октября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 38,60 грн/долл., то есть гривна ослабела на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривны к евро на завтра установлен на уровне 38,43 грн/евро, то есть гривна ослабла на 10 копеек.

Вас также могут заинтересовать новости: