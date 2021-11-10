Негативно на курсе скажется и усиление карантина в городах из-за коронавируса.

В течение ноября доллар будет держаться высоких позиций в обменниках страны и стоить ориентировочно 27 гривень.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

По мнению экономиста, фундаментальных причин для усиления курса гривны нет. Эксперт отметил, что экономика страны сейчас находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

Он обращает внимание, что в сентябре официальный уровень инфляции вырос до 11%, хотя цены на продовольственные товары и тарифы повысились значительно больше. На валютном курсе негативно скажется рост инфляции.

Читайте такжеДоллар пошел вверх: курс валют на среду, 10 ноябряТакже Хмелевский не надеется, что макрофинансовая помощь ЕС или транш МВФ как-то положительно повлияют на гривну.

"Кредиты МВФ не могут быть использованы для проведения валютных интервенций и поддержки курса гривны. В целом суммы этих кредитов довольно незначительны. Стоит напомнить, что в сентябре валютные резервы Нацбанка сократились на $2,9 млрд. Кредиты не компенсируют это снижение. Кроме того, не исключено, что в ноябре валютные резервы снова снизятся", – говорит Хмелевский.

Негативно на курсе скажется и усиление карантина в городах из-за коронавируса: "Из-за локдауна экономика не сможет восстанавливаться в четвертом квартале запланированными темпами, сократятся поступления в госбюджет, вырастет безработица. Это также создает предпосылки для дальнейшей девальвации гривны".

Хмелевский заключает, что энергетический кризис затронул ведущие страны мира, поэтому нестабильность на мировых финансовых рынках может начаться в любой момент, а это приведет к значительному оттоку из Украины иностранной валюты.

Курс валют 10 ноября

Национальный банк Украины на среду, 10 ноября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,09 грн/долл., то есть гривна ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,10/26,12 грн/долл., к евро - на уровне 30,19/30,22 грн/евро.

Автор: Виолетта Орлова