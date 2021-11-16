Курс гривни к евро установлен на уровне 30,03 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 17 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,41 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,03 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеСегодня обменники будут работать с новым курсом доллара

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,46/26,48 грн/долл., к евро - на уровне 30,13/30,15 грн/евро.

Курс на 16 ноября:

Национальный банк Украины на вторник, 16 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,34 грн/долл., то есть гривня ослабла на 23 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на ноябрь:

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский убежден, что в течение ноября курс доллара будет держаться высоких позиций и будет стоить ориентировочно 27 гривень.

Автор: Екатерина Жирий