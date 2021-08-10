Окончательная цена монет из драгметаллов будет зависеть от стоимости серебра или золота в день покупки.

Национальный банк к 30-летию Независимости Украины вводит в оборот четыре памятные монеты серии "Возрождение украинской государственности" и новую инвестиционную монету "30 лет Независимости Украины".

Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом во время презентации монет на монетном дворе Нацбанка заявил директор Департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко.

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По его словам, в новых монетах Нацбанк пытался изобразить всю палитру национальных символов и соединить их с современными новациями и технологиями чеканки.

Стоит отметить, что первая из монет - номиналом 5 грн из нейзильбера (тираж 50000 штук) - вводится в оборот уже с сегодняшнего дня, а остальные монеты будут введены в оборот с 17 августа. Реальная стоимость этой монеты составляет 71 грн.

Из остальных памятных самой дорогой является золотая монета весом 62 грамма (две унции) номиналом 250 грн - около 140 тыс.грн. Она будет выпущена тиражом 400 штук.

Также НБУ выпускает две монеты из серебра номиналом 10 и 50 гривен. Их вес соответственно составит 31 (одна унция) и 500 грамм. Реальная стоимость этих монет составит около 1846 и 20175 грн соответственно, а тиражи - 3000 и 500 штук.

Что касается инвестиционной монеты, то она будет производиться из серебра (номинал - 1 грн) в количестве 15000 штук. Её масса составит 31 грамм, а приблизительная стоимость - 1846 грн.

Окончательная цена монет из драгметаллов будет зависеть от стоимости серебра или золота в день покупки. Купить монеты можно на сайте НБУ или в отделениях банков-дистрибьюторов.

День Независимости Украины: как будем отмечать

В Киеве 23-24 августа на всех мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины ожидается беспрецедентно большое присутствие иностранных гостей самого высокого уровня - от глав государств и правительств, глав парламентов до членов правительств.

Вечером 24 августа на НСК "Олимпийский" начнется праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны", в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

Автор: Дмитрий Шварц