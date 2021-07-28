Присутствие на мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины глав государств и правительств, руководителей парламентов, членов правительств иностранных государств станет демонстрацией поддержки нашей страны.

Военный парад в День Независимости Украины посетят десятки иностранных гостей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

Глава МИД сказал, что в Киеве 23-24 августа на всех мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины ожидается беспрецедентно большое присутствие иностранных гостей самого высокого уровня - от глав государств и правительств, глав парламентов до членов правительств.

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"На параде по случаю Дня Независимости Украины также будут присутствовать десятки международных гостей. Это будет знак поддержки Украины, а также знак уважения к Вооруженным силам Украины, которые героически семь лет противостоят гораздо более мощной машине российской армии и российской гибридной войне, которая ведется против Украины", - отметил Кулеба.

Также глава МИД напомнил, что 23 августа впервые состоится киевский саммит первых леди и джентльменов.

"Это инициатива первой леди Украины Елены Зеленской, которую мы в Министерстве иностранных дел радостно поддержали, потому что давно пора продемонстрировать мощь мягкой силы первых леди и джентльменов во всем мире для изменений нашего общества и наших стран к лучшему. Это будет первое такое мероприятие, организованное в Европе, и, в принципе, практически во всем мире. Это очень амбициозная задача, но мы не боимся амбициозных задач", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что этот саммит станет регулярным.

"Я убежден, что из года в год он будет привлекать все большее количество участников", - сказал Кулеба.

День независимости Украины

В настоящее время 28 государств и международных организаций подтвердили участие в саммите Крымской платформы, которая состоится 23 августа в Киеве. В саммите Крымской платформе ожидается участие всех ведущих государств-партнеров Украины Европы и Северной Америки.

Автор: Виталий Саенко