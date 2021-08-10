Заявленный тираж памятной монеты - 50 тысяч штук.

Национальный банк с 10 августа вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины" номиналом 5 грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читайте такжеНацбанк вводит в обращение новую монету (фото)На аверсе монеты размещены: композиция, символизирующая Украину, - бескрайние поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты. Вверху - малый государственный герб Украины; надписи: "Украина", "2021", "5 гривень".

На реверсе монеты изображена цветная вышитая лента (использована тампопечать), что символизирует код нации. А полукругом размещены надписи: "30 лет" и "независимости Украины".

День Независимости Украины: как будем отмечать

В Киеве 23-24 августа на всех мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины ожидается беспрецедентно большое присутствие иностранных гостей самого высокого уровня - от глав государств и правительств, глав парламентов до членов правительств.

Вечером 24 августа на НСК "Олимпийский" начнется праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны", в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

Автор: Ольга Робейко