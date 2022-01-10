Вечный "соперник" биткоина, Ethereum (ETH) уже который день теряет свои позиции.

Трейдер Питер Брандт, один из самых влиятельных людей в криптовалютном комьюнити, поделился мнением, что криптовалюта Ethereum, считающаяся главным конкурентом биткоина, находится в нисходящем тренде.

Он описывает эфир как "чрезмерно сложный", "дорогой" и "неудобный".

Также аналитик подчеркнул, что отставание криптовалюты от Solana (SOL), токена, стоящего за одним из ведущих "убийц Ethereum", было "полностью оправданным". Токен SOL находится на 6-м месте по рыночной капитализации после впечатляющего роста в прошлом году, но ему еще предстоит многое наверстать, дабы обогнать Ethereum.

Ранее на этой неделе трейдер также пытался предостеречь покупателей биткоина от ловли "падающего ножа" на фоне продолжающегося падения главной криптовалюты. Всему причиной послужили протесты в Казахстане, которая занимает второе место в мире по майнингу биткоина.

Как сообщает РБК крипто, Ethereum уже который день теряет свои позиции: за месяц криптовалюта подешевела на 19%. Несколькими днями ранее цена эфира упала до $3 тысяч – это самый низкий уровень сентября 2021 года. Его курс по отношению к биткоину также снизился на 6%.

Читайте такжеКрипторынок 2021 в цифрах: как менялась стоимость биткоина и других цифровых монетТогда как биткоину, наоборот, предсказывают феноменальный рост. Аналитики крупнейших инвестиционных банков США Goldman Sachs убеждены, что криптовалюте по зубам отнять рыночную долю у золота. Благодаря этому ее стоимость устремится к 100 тысяче долларов.

В конце декабря о росте курса биткоина до $100 тыс. говорил и главный стратег Bloomberg Майк МакГлоун. Аналитик напомнил, что по итогам года актив подорожал на 66%, а его последующий рост – это лишь вопрос времени.

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