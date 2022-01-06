Это самый низкий показатель с сентября 2021.

Вспыхнувшие на западе Казахстана массовые протесты начали набирать обороты. На фоне этого в стране ухудшается ситуация с экономикой.

На это уже отреагировала главная криптовалюта мира – биткоин. В ночь на 6 января BTC обновил свой трехмесячный антирекорд, упав ниже $43 тыс. за монету.

По состоянию на 12:00 по Киеву первая криптовалюта торгуется на уровне в $42,8 тыс., за короткое время она подешевела более чем на 7%. В свою очередь капитализация актива сократилась до $816 млрд, по данным Coinmarketcap.

Вторая крупнейшая криптовалюта в мире Ethereum (или эфир в народе) за сутки повалилась еще сильнее – на 7,3%, до $3,500. Вообще, в топ-5 упали все криптовалюты, и за пределами главной пятерки ситуация идентичная. Падает даже Chainlink, которая до этого была самой торгуемой криптовалютой на рынке и самой быстрорастущей по количеству использований в смарт-контрактах.

После того, как Китай в первой половине 2021 года объявил незаконными все криптовалютные операции, многие крупные китайские криптодобывающие компании иммигрировали в Казахстан – этому благоприятствовала и географическая близость, и невысокая стоимость электроэнергии в стране.

А уже в августе Казахстан вышел на второе место в мире по майнингу главного цифрового актива, обеспечивая около 18% общей добычи биткоинов. Первое место занимают США.

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Но вспыхнувшие в начале месяца беспорядки сейчас сопровождаются отключением электричества и интернета, что, в свою очередь, замедляет добычу биткоина и снижает доходы майнеров. Эксперты прогнозируют, что на фоне такой нестабильной ситуации майнеры могут начать покидать страну, а в целом ситуация неблагоприятно скажется на глобальном хэшрейте главной криптовалюты мира.

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