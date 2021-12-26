По итогам года первая криптовалюта подорожала на 66%, а сейчас находится в стадии "бычьего рынка".

Главный стратег агентства Bloomberg Майк МакГлоун уверен, что биткоин уже "достиг дна" и в ближайшее время начнет дорожать.

Свой прогноз эксперт озвучил в подкасте The Tape.

По словам Майка МакГлоуна, на этой неделе биткоин достиг "дна" текущей коррекции, которое находится на уровне $45 тыс. Сейчас токен перешел к устойчивым "бычьим гонкам".

По мнению аналитика, в последующие несколько недель курс первой криптовалюты установит новый исторический максимум на отметках выше $70 тыс. Стратег напомнил, что по итогам года актив подорожал на 66%, а его последующий рост – это лишь вопрос времени.

Также эксперт выразил уверенность относительно возможности подорожания биткоина до $100 тыс. в следующем голу. По его словам, развитие NFT и стейблкоинов (криптовалют, привязанных к фиатным валютам) заставят людей еще больше принять криптовалюту в 2022.

На 15:35 по местному времени 26 декабря биткоин торгуется на уровне $49,9 тыс., а его капитализация составляет $1,11 трлн. Сейчас исторический ценовой рекорд токена составляет около $69 тыс., он был достигнут в ноябре этого года.

Читайте также$100, $200 или $400 тысяч: эксперты рассказали, чего ждать от биткоина в 2022 годуРанее известный криптотрейдер Николас Мертен рассказал, в какую криптовалюту выгодно вложиться в 2022 году. Новыми фаворитами трейдеров станут токены, которые создают или используют в метавселенных, поэтому лучше следить за индексом Metaverse Index (MVI) – уже несколько месяцев он демонстрирует более высокую рентабельность, нежели тот же Ethereum.

Упоминалось также, какие криптовалюты исчерпали потенциал роста, а также монеты, способные подорожать в краткосрочной перспективе.

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