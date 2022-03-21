Уже 40 украинских предприятий перемещены из зоны активных боевых действий по программе релокации производственных объектов, инициированной Министерством экономики Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Из них 18 компаний возобновили свою работу на новом месте. В ближайшее время мощности еще 299 компаний будут доставлены на новое место работы.
"Программа по перемещению украинских производств стартовала неделю назад. Сейчас Минэкономики обработало уже 86% заявок, поданных пострадавшими предприятиями (всего таких заявок - 898). В дальнейшем государство обеспечит перевозку оборудования и расселение работников этих компаний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть предприятий перемещается через "Укрзализныцю". Логистику автотранспортной части программы обеспечивает "Укрпошта", привлекая также на субподряд всех, кто имеет возможности транспортировать грузы.
"Сегодня Кабинет министров Украины поддержал постановление, которым обязал предприятие безвозмездно перевозить имущество украинских компаний. Чтобы обеспечить беспрепятственное перемещение предприятий, автотранспорту АО "Укрпошта" и его субподрядчиков будет предоставляться право внеочередного проезда через блокпосты и возможность безлимитной заправки горючим на АЗС", - отметили в министерстве.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 14 марта 209 компаний полностью ушли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично.
- По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, потеряно более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено/выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.
- По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.