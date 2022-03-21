В ближайшее время мощности еще 299 компаний будут доставлены на новое место работы.

Уже 40 украинских предприятий перемещены из зоны активных боевых действий по программе релокации производственных объектов, инициированной Министерством экономики Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Из них 18 компаний возобновили свою работу на новом месте. В ближайшее время мощности еще 299 компаний будут доставлены на новое место работы.

"Программа по перемещению украинских производств стартовала неделю назад. Сейчас Минэкономики обработало уже 86% заявок, поданных пострадавшими предприятиями (всего таких заявок - 898). В дальнейшем государство обеспечит перевозку оборудования и расселение работников этих компаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть предприятий перемещается через "Укрзализныцю". Логистику автотранспортной части программы обеспечивает "Укрпошта", привлекая также на субподряд всех, кто имеет возможности транспортировать грузы.

"Сегодня Кабинет министров Украины поддержал постановление, которым обязал предприятие безвозмездно перевозить имущество украинских компаний. Чтобы обеспечить беспрепятственное перемещение предприятий, автотранспорту АО "Укрпошта" и его субподрядчиков будет предоставляться право внеочередного проезда через блокпосты и возможность безлимитной заправки горючим на АЗС", - отметили в министерстве.

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