Украина является пятым по размеру мировым экспортером пшеницы, четвертым — по кукурузе, третьим — по ячменю и первым по подсолнечному маслу.

После военного вторжения российских войск на территорию Украины продовольственная безопасность стран-импортеров украинской агропродукции находится под угрозой.

Российские войска блокируют украинские морские порты. Об этом заявили в Украинском клубе аграрного бизнеса.

"То, что у нас заблокированы наши порты в Черном море, полностью перекрывает легкие поставки на мировые рынки. Проблема с продовольствием сейчас более значительна в тех странах, куда мы поставляли, чем в Украине", — заявили в ассоциации.

Украина является пятым по размеру мировым экспортером пшеницы, четвертым — по кукурузе, третьим — по ячменю и первым по подсолнечному маслу.

Также Украина занимает значительную долю на мировом рынке грецких орехов, меда и другой аграрной продукции.

Война против Украины: